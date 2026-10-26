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26.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit gibt am Abend ab
Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 4,6 Prozent auf 137,59 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 137,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte Reddit-Aktie bei 133,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 144,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 617'493 Reddit-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 263,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Gewinne von 91,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 119,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 15,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 804.90 Mio. USD gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Reddit wird am 29.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Reddit rechnen Experten am 04.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,40 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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