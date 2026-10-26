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26.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit bricht am Montagnachmittag ein
Die Aktie von Reddit gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 5,7 Prozent auf 136,02 USD ab.
Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 136,02 USD. Die Reddit-Aktie sank bis auf 133,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 339'103 Reddit-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 12,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Reddit gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 29.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Reddit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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