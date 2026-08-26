Reddit Aktie News: Reddit büsst am Mittwochabend ein

Um 20:26 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 156,19 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,40 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,47 USD. Zuletzt wurden via New York 280'359 Reddit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. 81,07 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.90 Mio. USD – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 499.63 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,37 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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