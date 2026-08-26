Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Mittwochnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 159,90 USD.
Die Reddit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 159,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Reddit-Aktie bei 159,90 USD. Bei 161,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 108'516 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Mit einem Zuwachs von 76,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Reddit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
26.08.26
|Börse New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Reddit Aktie News: Reddit büsst am Mittwochabend ein (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Reddit
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.