Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Reddit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 159,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Reddit-Aktie bei 159,90 USD. Bei 161,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 108'516 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Mit einem Zuwachs von 76,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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