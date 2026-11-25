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25.11.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Abend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 92,12 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 92,12 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Reddit-Aktie bisher bei 92,27 USD. Bei 87,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 308'555 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 65,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 84,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 8,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Reddit gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 894.96 Mio. USD gegenüber 584.91 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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