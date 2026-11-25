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25.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 86,95 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 3,8 Prozent auf 86,95 USD ab. Bei 84,71 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,84 USD. Zuletzt wechselten via New York 109'932 Reddit-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 263,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 202,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Am 21.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,60 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,70 Prozent.
Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Reddit liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,80 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet.
In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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