Reddit Aktie News: Reddit tritt am Abend auf der Stelle

Die Reddit-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 152,73 USD. Zwischenzeitlich stieg die Reddit-Aktie sogar auf 154,76 USD. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 151,20 USD ab. Bei 152,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197'033 Stück gehandelt.

Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Gewinne von 72,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,27 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,91 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 5,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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