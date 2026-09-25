Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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25.09.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Im New York-Handel kam die Reddit-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 152,84 USD.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Reddit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 152,84 USD. Bei 154,76 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 151,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,73 USD. Bisher wurden heute 66'490 Reddit-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 263,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 119,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,96 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 804.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,38 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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