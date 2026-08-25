Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,7 Prozent auf 159,84 USD zu. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 160,55 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290'762 Reddit-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 282,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 43,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 25,38 Prozent wieder erreichen.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.90 Mio. USD – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 499.63 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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