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25.08.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit Kursplus

Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 156,50 USD.

Reddit
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 156,50 USD zu. Die Reddit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,00 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,90 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'776 Stück gehandelt.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 44,66 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 119,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 499.63 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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