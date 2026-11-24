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24.11.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit macht am Dienstagabend Boden gut
Die Aktie von Reddit zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 90,46 USD.
Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 20:26 Uhr 1,9 Prozent. Bei 92,64 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,85 USD. Bisher wurden via New York 333'369 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 191,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Bei 84,60 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 894.96 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 584.91 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 6,78 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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