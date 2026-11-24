Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 16:28 Uhr 3,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 92,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 121'618 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 186,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2026 bei 84,60 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 7,82 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Am 29.10.2026 hat Reddit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 894.96 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 584.91 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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