Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Abschlägen

Die Reddit-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 151,79 USD. Das bisherige Tagestief markierte Reddit-Aktie bei 150,22 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 151,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 239'315 Reddit-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,32 USD) erklomm das Papier am 14.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 73,48 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499.63 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 804.90 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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