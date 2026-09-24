Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Wert von 151,94 USD bewegte sich die Reddit-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 153,25 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Reddit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 150,67 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 151,16 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77'849 Stück gehandelt.

Am 14.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 263,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 73,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,50 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 804.90 Mio. USD gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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