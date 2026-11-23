|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend höher
Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 89,56 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 89,56 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 92,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 91,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 457'480 Reddit-Aktien.
Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 194,02 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 29.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,80 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Reddit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
20:27
|Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend höher (finanzen.ch)
|
16:29
|Reddit Aktie News: Reddit zieht am Nachmittag deutlich an (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.