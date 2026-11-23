Um 20:26 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 89,56 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 92,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 91,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 457'480 Reddit-Aktien.

Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 194,02 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 29.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,80 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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