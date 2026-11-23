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23.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit zieht am Nachmittag deutlich an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 89,80 USD.
Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 5,2 Prozent im Plus bei 89,80 USD. Bei 92,00 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 91,83 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 193'948 Reddit-Aktien.
Bei 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 193,23 Prozent wieder erreichen. Bei 84,60 USD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,79 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 894.96 Mio. USD – ein Plus von 53,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 584.91 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 6,78 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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