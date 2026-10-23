Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend mit Einbussen

Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 147,90 USD abwärts. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,50 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 228'581 Reddit-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,32 USD) erklomm das Papier am 14.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 78,04 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 24,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.90 Mio. USD – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 499.63 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 29.10.2026 präsentieren. Am 04.11.2027 wird Reddit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,40 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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