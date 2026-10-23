Reddit Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Reddit

Um 16:28 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 147,00 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,50 USD nach. Bei 148,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 116'474 Aktien.

Am 14.01.2026 markierte das Papier bei 263,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,13 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 119,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 23,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 804.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.63 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Am 04.11.2027 wird Reddit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,40 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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