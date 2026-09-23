Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochabend mit Abschlägen

Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 150,62 USD abwärts. Die Reddit-Aktie sank bis auf 147,86 USD. Bei 154,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 486'932 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 20,81 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 61,10 Prozent gesteigert.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,38 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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