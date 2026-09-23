Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 148,25 USD ab. Bei 147,86 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 154,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 143'252 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 263,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 77,62 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 24,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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