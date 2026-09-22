Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend in Rot

Die Reddit-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 153,66 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 153,40 USD. Bei 161,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 269'359 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 499.63 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,38 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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