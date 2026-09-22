Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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22.09.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Reddit zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 159,97 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 159,97 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 161,58 USD. Bei 161,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 64'411 Reddit-Aktien den Besitzer.
Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,27 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 34,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Reddit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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