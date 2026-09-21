Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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21.09.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend stark gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 158,68 USD.
Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 158,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 159,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,67 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 341'511 Reddit-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 271,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 71,03 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,84 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 0,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,38 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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