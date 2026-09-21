Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 157,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 157,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 152,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'341 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Am 30.07.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,38 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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