Um 20:26 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 86,86 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 86,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,92 USD. Bisher wurden heute 434'619 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2026 markierte das Papier bei 263,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 203,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 86,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 0,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 894.96 Mio. USD gegenüber 584.91 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2027 6,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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