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20.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Anleger greifen bei Reddit am Nachmittag zu
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 90,13 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 90,13 USD. Bei 91,29 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 88,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 166'712 Reddit-Aktien den Besitzer.
Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 65,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,88 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Reddit liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,78 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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