Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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20.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 157,52 USD nach oben.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 157,52 USD zu. Bei 158,75 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,14 USD. Zuletzt wurden via New York 242'585 Reddit-Aktien umgesetzt.
Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD an. 67,17 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,27 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,28 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.90 Mio. USD – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 499.63 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 5,40 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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