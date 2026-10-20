Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Das Papier von Reddit legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 157,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Reddit-Aktie sogar auf 158,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 144'098 Stück.

Bei 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,27 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,22 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 0,48 USD im Vorjahresvergleich. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,40 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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