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20.08.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit verbilligt sich am Donnerstagabend

Reddit Aktie News: Reddit verbilligt sich am Donnerstagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 145,40 USD abwärts.

Reddit
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Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 145,40 USD. Die Reddit-Aktie sank bis auf 144,09 USD. Bei 148,59 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 618'851 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,50 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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