Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,4 Prozent auf 146,59 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 146,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 148,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 261'624 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Mit einem Kursverlust von 18,64 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 804.90 Mio. USD im Vergleich zu 499.63 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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