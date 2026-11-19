Um 20:26 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 90,93 USD. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,57 USD ab. Bei 95,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 296'339 Reddit-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 263,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 189,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2026 bei 89,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 1,81 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Reddit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 894.96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,78 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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