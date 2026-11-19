Das Papier von Reddit konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 94,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 96,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,50 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97'469 Stück gehandelt.

Am 14.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 263,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 179,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2026 bei 89,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 894.96 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 584.91 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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