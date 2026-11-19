|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag stärker
Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 94,33 USD zu.
Das Papier von Reddit konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 94,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 96,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,50 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97'469 Stück gehandelt.
Am 14.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 263,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 179,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2026 bei 89,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 894.96 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 584.91 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
19.11.26
|Reddit Aktie News: Reddit verzeichnet am Donnerstagabend Verluste (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Reddit am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.