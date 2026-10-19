Reddit Aktie News: Reddit wird am Montagabend ausgebremst

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 154,57 USD. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 151,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,41 USD. Bisher wurden heute 249'660 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 119,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 29,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 804.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.63 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Reddit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,40 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen