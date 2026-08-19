Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochabend tiefer

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 153,64 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 152,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 560'557 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,07 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,27 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,37 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 804.90 Mio. USD gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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