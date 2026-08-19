Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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19.08.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 153,55 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 153,55 USD ab. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,98 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 155,65 USD. Zuletzt wurden via New York 180'277 Reddit-Aktien umgesetzt.
Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 84,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,27 USD am 31.03.2026. Mit Abgaben von 22,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2026 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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