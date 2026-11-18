Die Reddit-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 95,01 USD. Bei 97,38 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 214'742 Reddit-Aktien.

Am 14.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 177,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Bei einem Wert von 89,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2026). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 6,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Reddit veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 894.96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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