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18.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Reddit zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 96,63 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 96,63 USD zu. Bei 97,38 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82'985 Reddit-Aktien.
Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 172,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 89,28 USD erreichte der Anteilsschein am 31.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 8,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 894.96 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 6,78 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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