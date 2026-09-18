Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Verlusten

Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 151,11 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Reddit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 150,20 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 152,73 USD. Zuletzt wechselten 344'271 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 46,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 21,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 hat Reddit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 804.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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