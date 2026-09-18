Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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18.09.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 152,66 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 152,66 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 150,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,73 USD. Bisher wurden via New York 158'235 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,27 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 804.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,37 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Reddit am 18.09.2026
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