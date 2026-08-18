Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Reddit-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 162,86 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Reddit-Aktie bisher bei 161,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,85 USD. Bisher wurden via New York 481'415 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 42,41 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,27 USD am 31.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 804.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.63 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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