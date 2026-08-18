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Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008

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18.08.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 163,11 USD nach.

Reddit
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Um 16:28 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 163,11 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 162,95 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 165,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 205'748 Reddit-Aktien.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 73,39 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 26,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 804.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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