Um 20:26 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 95,52 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 97,58 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 386'630 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 263,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 175,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2026 bei 89,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 894.96 Mio. USD – ein Plus von 53,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 584.91 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2027 6,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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