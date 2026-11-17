Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,6 Prozent auf 97,12 USD. Bei 97,16 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,43 USD. Zuletzt wechselten 109'571 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 63,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,28 USD am 31.10.2026. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 8,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 894.96 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 53,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,78 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen