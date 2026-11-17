|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Reddit zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 97,12 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,6 Prozent auf 97,12 USD. Bei 97,16 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,43 USD. Zuletzt wechselten 109'571 Reddit-Aktien den Besitzer.
Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 63,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,28 USD am 31.10.2026. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 8,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 894.96 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 53,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Reddit-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,78 USD je Reddit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
17.11.26
|Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI mit leichten Gewinnen -- DAX beendet Korrekturphase vorerst -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.