Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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17.09.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit fällt am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 151,82 USD abwärts.
Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 151,82 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Reddit-Aktie bisher bei 149,28 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 155,18 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 412'979 Reddit-Aktien.
Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 46,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 USD je Reddit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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