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17.09.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Nachmittag auf rotes Terrain

Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 150,72 USD.

Reddit
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Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 150,72 USD. In der Spitze büsste die Reddit-Aktie bis auf 149,28 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 181'099 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 87,64 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Reddit gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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