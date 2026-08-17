Reddit Aktie News: Reddit am Abend im Keller

Um 20:26 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 168,69 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Reddit-Aktie bei 167,40 USD. Bei 177,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 857'987 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 40,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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