Reddit Aktie News: Reddit wird am Nachmittag ausgebremst

Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 173,56 USD abwärts. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 168,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 177,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 336'556 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 38,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,27 USD am 31.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 30.07.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 804.90 Mio. USD gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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