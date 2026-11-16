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16.11.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Reddit
Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,8 Prozent auf 92,75 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 6,8 Prozent auf 92,75 USD ab. Bei 92,49 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,56 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 367'703 Reddit-Aktien den Besitzer.
Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 183,90 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 89,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2026). Mit Abgaben von 3,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Reddit liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 894.96 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 584.91 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Reddit wird am 17.02.2027 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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