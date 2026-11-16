Reddit Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Reddit

Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 5,2 Prozent auf 94,38 USD nach. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 93,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,56 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 128'602 Reddit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. 179,00 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,28 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 5,40 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Reddit liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,40 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 894.96 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 584.91 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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