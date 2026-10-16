Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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16.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 155,43 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 155,43 USD ab. Bei 154,50 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,64 USD. Zuletzt wechselten 321'083 Reddit-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 23,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,40 USD je Reddit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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